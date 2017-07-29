Фонд "Відродження" не смог найти руководителя по конкурсу

Конкурс на должность исполнительного директора Международного фонда "Відродження" не выявил победителя.

Как сообщается на сайте фонда, в апреле этого года исполнительный директор МВФ Евгений Быстрицкий заявил о намерении покинуть свой пост до конца текущего года. Как следствие, МВФ и центральный офис Фондов открытого общества (ФОО, Нью-Йорк, США), объявили открытый конкурс по поиску нового исполнительного директора.

Конкурс был проведен МВФ и ФОО в течение четырех месяцев. Конкурсной комиссией, состоящей из членов правления МВФ и представителей ФОО (Нью-Йорк), были получены и рассмотрены более 70 заявок.

"Вместе с тем, комиссия не обнаружила одного кандидата, который бы полностью отвечал/отвечала всеобъемлющим требованиям конкурса. Поэтому конкурс состоялся, он объявлен завершенным и таким, который не выявил победителя", - сообщили в фонде.

Там подчеркнули, что действующий исполнительный директор Евгений Быстрицкий продолжает выполнять свои обвязки в полном объеме.

"Дальнейшие шаги по определению кандидата на замещение должности исполнительного директора МВФ будут осуществлены в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.