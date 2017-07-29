Фонд "Відродження" не зміг знайти керівника за конкурсом

Конкурс на посаду виконавчого директора Міжнародного фонду "Відродження" не виявив переможця.

Як повідомляється на сайті фонду, у квітні цього року виконавчий директор МФВ Євген Бистрицький заявив про намір залишити свою посаду до кінця поточного року. Як наслідок, МФВ та центральний офіс Фундацій відкритого суспільства (ФВС, Нью-Йорк, США), оголосили відкритий конкурс з пошуку нового виконавчого директора.

Конкурс був проведений МФВ та ФВС протягом чотирьох місяців. Конкурсною комісією, що складалася з членів правління МВФ та представників ФВС (Нью-Йорк), були отримані та розглянуті понад 70 заявок.

"Водночас, комісія не виявила одного кандидата, який би повністю відповідав/відповідала всеосяжним вимогам конкурсу. Тож конкурс відбувся, його оголошено завершеним та таким, що не виявив переможця", - повідомили в фонді.

Там підкреслили, що чинний виконавчий директор Євген Бистрицький продовжує виконувати свої обов’язки у повному обсязі.

"Подальші кроки щодо визначення кандидата на заміщення посади виконавчого директора МФВ будуть здійснені у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.