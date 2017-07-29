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Фонд "Відродження" не зміг знайти керівника за конкурсом

Субота, 29 липня 2017, 09:46

Конкурс на посаду виконавчого директора Міжнародного фонду "Відродження" не виявив переможця.

Як повідомляється на сайті фонду, у квітні цього року виконавчий директор МФВ Євген Бистрицький заявив про намір залишити свою посаду до кінця поточного року. Як наслідок, МФВ та центральний офіс Фундацій відкритого суспільства (ФВС, Нью-Йорк, США), оголосили відкритий конкурс з пошуку нового виконавчого директора.

Конкурс був проведений МФВ та ФВС протягом чотирьох місяців. Конкурсною комісією,  що складалася з членів правління МВФ та представників ФВС (Нью-Йорк), були отримані та розглянуті понад 70 заявок.

"Водночас, комісія не виявила одного кандидата, який би повністю відповідав/відповідала всеосяжним вимогам конкурсу. Тож конкурс відбувся, його оголошено завершеним та таким, що не виявив переможця", - повідомили в фонді.

Там підкреслили, що чинний виконавчий директор Євген Бистрицький продовжує виконувати свої обов’язки у повному обсязі.

"Подальші кроки щодо визначення кандидата на заміщення посади виконавчого директора МФВ будуть здійснені у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

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