Саакашвили: знаю все входы и выходы в Украине

Глава партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили будет жить в транзитной зоне аэропорта "Борисполь", если по прибытии из США его не пустят в Украину.

Об этом он в шутку сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, поедет ли он в таком случае обратно в США или в Нидерланды, Саакашвили ответил: "Нет, я буду жить в транзитной зоне аэропорта "Борисполь". Там сделан хороший ремонт, мой друг там директор. Я надеюсь, что он найдет мне там укромное место. Это шутка, но я найду возможности".

"Нет такого контроля, как они думают. Я со многими на связи в украинской службе. Я бывший украинский пограничник. Пусть он (Порошенко – ред.) про это не забывает. Я знаю все входы и выходы в Украине", - подчеркнул политик.

Саакашвили добавил, что у него "много друзей" в Пограничной службе, Нацгвардии и полиции.

Он подчеркнул, что не собирается получать гражданство другой страны – например, Литвы, где обсуждается вопрос предоставления ему гражданства.

"Я очень люблю литовцев, и они ко мне очень хорошо относятся. Моя жена голландка, я автоматически имею право на голландское гражданство – мы уже столько лет женаты. Мои дети с грузинскими паспортами также имеют голландские паспорта. Этой проблемы у меня нет. Но я этого сознательно не делал и не буду делать. Потому что есть конкретная цель. Я взял обязательства перед народом Украины", - сказал Саакашвили.

Как известно, 26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.



Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

После отставки с поста главы Одесской ОГА Саакашвили начал развивать в Украине свою партию, 21 июля этого года Министерство юстиции зарегистрировало ее обновленное название – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" ("Движение новых сил Михаила Саакашвили").

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