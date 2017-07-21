Минюст зарегистрировал новое название партии Саакашвили

Министерство юстиции таки изменило название партии Михеила Саакашвили, добавив имя политика.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

"Министерство юстиции получило полный пакет документов от уполномоченного лица партии "Рух нових сил" и, согласно действующему законодательству, провело регистрацию изменения названия политической силы на "Рух нових сил Михайла Саакашвили", - говорится в сообщении.

Как известно, 30 мая между сторонниками Саакашвили и полицией во время акции под Минюстом произошла потасовка. Протестующие требовали зарегистрировать новое название партии Саакашвили и отменить регистрацию одноименной фейковых партии. Однако Минюст тогда отказал в регистрации, ссылаясь на то, что представленный пакет документов не соответствовал требованиям законодательства. В частности ведомство заявило, что Саакашвили не дал письменного согласия на использование своего имени в названии политической силы.

Ранее стало известно, что партию "Блок Михаила Саакашвили" зарегистрировали на Евгения Гофмана, который имеет косвенные связи с нардепом от БПП Дмитрием Голубовым.

Олег Твердь, УП