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Євродепутат запропонував дати Саакашвілі громадянство Литви

П'ятниця, 28 липня 2017, 11:39

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонує обговорити можливість надати громадянство Литви колишньому президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.

Його заяви наводять місцеві видання, пише в п'ятницю Baltnews.

На думку Ауштрявічюса, перш за все Саакашвілі треба надати хоча б дозвіл на проживання в Литві. Тут Саакашвілі міг би заснувати компанію, яка надає консультації або політичний аналіз. Надання литовського громадянства дозволить Саакашвілі здійснювати діяльність в Європі.

"Надання громадянства Литви – складна справа, її правове регламентування – суворе. Але не відкидаю і такої можливості. Мені здається, що президент Валдас Адамкус точно міг би стати тією людиною, яка б замовила слово за колишнього керівника Грузії", – вважає Ауштрявічюс.

Колишній дипломат консерватор Жигімантас Павільоніс так само вважає, що Литва могла б прийняти грузинського політика, однак про це повинен попросити сам Саакашвілі.

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Саакашвілі позбувся грузинського громадянства в 2015 році.

Прокурори Грузії висунули проти нього і його найближчих соратників звинувачення в перевищенні влади під час подій в 2007 році, коли в Тбілісі були розігнані антиурядові демонстрації.

Як відомо, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Перебуваючи у США, Саакашвілі заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Минулого тижня Порошенко відвідав Грузію. Там він спершу заявив, що Україна не отримувала прохання про екстрадицію Саакашвілі до Грузії, але потім уточнив, що отримувала.

Після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвілігромадянствоЛитва
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