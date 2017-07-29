Прокуратура ищет потерпевших, которых похищали во время Евромайдана

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Суббота, 29 июля 2017, 22:40

Прокуратура ожидает заявлений от пострадавших во время евромайдан, которых похищали в период с 20 по 23 января 2014 года.

Об этом заявил прокурор Алексей Донской 29 июля во время судебного заседания по делу Александра Волкова.

"Следствию известно как минимум о 5-10 людях, которые были похищены в период с 20 по 23 января. Но следствие не имеет (показаний) пострадавших. Если мы их установим, эти преступления можно будет инкриминировать и доказать системность работы "титуше" в координации с правоохранительными органами", - заявил Донской.

Он призвал пострадавших в указанный период 2014 года обратиться в Департамент спецрасследований Генпрокуратуры Украины с заявлениями. 

"По этим фактам мы сможем првовести проверку и сопоставить показания с реальным фактажем - местами и трафиком, и сможем говорить о том, что эти действия (похищения) имели системный характер", - добавил прокурор.

Украинская правда

Темы: Евромайдан суд прокуратура
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