Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкова взяли під варту на 60 діб

Субота, 29 липня 2017, 19:57
Волкова взяли під варту на 60 діб

Олександра Волкова, підозрюваного в організації викрадення Ігоря Луценка та вбивства Юрія Вербицького  у 2014-му році, взято під варту терміном на 60 діб. 

Відповідне рішення ухвалив Печерський райсуд 29 липня. 

Волкова взято під варту без альтернативи внесення застави, подати апеляцію на рішення суду захист Волкова може протягом 10 днів.

За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником  (організатором та координатором) викрадення - громадянином Неживовим, начальником служби безпеки. При цьому під час одного з контактів Волков перебував в офісі Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій "тітушек". 

Також у прокуратури є підстави підозрювати ще одну особу - громадянина Щінкіна - у  причетності до викрадення Луценка та Вербицького, для чого Щінкін формував злочинну групу. З ним Волков також контактував у день викрадення. 

"Злочин здійснено групою осіб, переважна більшість з них наразі переховується від слідства та суду. У даному кримінальному провадженні, окрім Волкова, ще 10 осіб", - повідомив прокурор під час судового засідання. 

У свою чергу захист Волкова заявив про те, що з 2014 року Волков неодноразово виїжджав за межі країни та повертався, а сам Волков  заявив, що з 12 до 24 серпня він планує виїхати до Будапешта та інших міст Європи разом з дружиною та донькою. 

При цьому Волков заявив, що ніяких повісток на допити він не отримував, хоча перебуває у Києві за місцем прописки. 

"Що я робив 3 роки тому, я не пам'ятаю, і прізвищ людей, з якими я нібито телефоном спілкувався, я не знаю", - заявив він. 

На питання журналістів, присутніх у залі суду,  Волков підтвердив, що знає Чеботарьова, і свій телефон, дзвінки  з якого зафіксовано у його офісі, він не губив і нікому не передавав.

Як відомо, у січні 2014-го у період Євромайдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені невідомими з території Олександрівської лікарні і вивезені за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

У МВС заявили, що активні учасники викрадення Луценко і Вербицького переховуються від правосуддя у Криму.

Раніше у суботу, 29 липня, суд прийняв для розгляду клопотання прокуратури про взяття Волкова під варту.  

Також 29 липня у підозрюваного було проведено обшук, за результатом якого прокуратурою було ухвалено рішення його  затримати.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Євромайдансуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Євромайдан
Справи Майдану: вирок отримав ексміліціонер, який вивіз "чорну роту" Беркуту та знищив табельну зброю
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
"Справи Майдану": суд визнав винним "тітушку" Медвідя, але звільнив від покарання
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: