Восемь членов сухогруза Anda доставили в больницу

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Суббота, 29 июля 2017, 23:11

Восьмерых членов экипажа сухогруза Anda, затонувшего в Черном море возле аннексированного Крыма 29 июля, поместили в больницу Ялты.

Об этом пишет "Крым. Реалии" со ссылкой на данные управления МЧС России по Крыму.

"Восемь членов экипажа сухогруза Anda, потерпевшего крушение, доставлены на берег и госпитализированы в Ливадийскую городскую центральную больницу для оказания необходимой медицинской помощи", – сообщили в МЧС. 

По данным ведомства,  моряки находятся в удовлетворительном состоянии.

Как известно, утром 29 июля сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в водах Черного моря недалеко от побережья Крыма.

На борту находился экипаж из 9 человек – граждан Сирии и Индии. Позже стало известно о спасении 8 членов экипажа. 

Темы: Крым
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