Под Севастополем перевернулся сухогруз

В субботу утром в 34 км от берегов Севастополя (оккупированный Крым) в нейтральных водах Черного моря перевернулся сухогруз Anda.

Как сообщили "Интерфаксу" в субботу в Морском спасательно-координационном центре Севастополь, восемь членов экипажа сухогруза спасены, судьба еще одного моряка пока неизвестна.

"Подняли троих, потом еще пятерых", - сказал сотрудник центра.

Отмечается, что шторм мешает проведению операции по спасению экипажа судна.

Тяжелые суда, проходящие мимо, просят подойти к месту происшествия и оказать помощь членам экипажа.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, сухогруз шел под флагом Того. Предварительно причиной крушения судна стали сложные метеоусловия.

По информации агентства, экипаж сухогруза состоял из трех граждан Индии и шести граждан Сирии.