ООН: Тысячи людей заблокированы в Мосуле из-за наступления иракских военных

Десятки тысяч мирных жителей остаются заблокированными в районе Старого города в Мосуле, где правительственные иракские войска продолжают наступление.

Об этом говорится в сообщении ООН.

Сотни гражданских жителей спасаются от наступления, начавшегося 6 июня. Генерал Сами аль-Ариди заявил, что иракские войска находятся всего в нескольких сотнях метров от берегов реки Тигр, поскольку коалиционный самолет под руководством США совершил обстрелы бойцов группировки "Исламское государство" 2 июля.

Рост напряжения усиливают страдания гражданских, которые сталкиваются с нехваткой пищи и воды.

Представитель Иракского командования 1 июля заявил иракскому государственному телеканалу, что боевики "Исламского государства" контролируют лишь "несколько жилых кварталов".

Исламистские экстремисты взяли под свой контроль Мосул в июне 2014 года, когда они захватили значительные территории в Ираке и соседней Сирии, объявив исламский "халифат" над территориями, которые они контролировали.

Но в последние месяцы силы, поддерживаемые США, достигли прогресса в борьбе с ИГИЛ в обеих странах. Кроме наступления на Мосул, коалиционные силы окружили бойцов "Исламского государства" в сирийском городе Ракка, которое боевики объявили своей столицей.

29 июня премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил о завершении "самопровозглашенного халифата".

Радио Свобода