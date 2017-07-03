Арабские страны согласились продлить срок ультиматума Катару

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Понедельник, 3 июля 2017, 03:47

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласились продлить срок ультиматума Катару на 48 часов.

Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, передает Al Arabiya.

Таким образом, арабские страны согласились с просьбой правительства Кувейта, который является посредником в переговорах с Катаром, о продлении срока.

Как известно, срок для выполнения требований арабских стран касательно Катара истек 2 июля. При этом министр иностранных дел Катара заявил, что Доха не выполнит ни одно из требований арабских стран.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром, чем спровоцировали глубокий кризис в Персидском заливе, выдвинули список требований Катару, состоящий из 13 пунктов.

От Катара, в частности, требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира".

Как известно, ряд арабских стран разорвали дипломатические связи с Катаром.

Причиной таких мер стало обвинение властей Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Темы: Саудовская Аравия Египет
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