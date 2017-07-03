США и Япония договорились усилить давление на КНДР
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились усилить давление на Северную Корею.
Об этом сообщает сайт Mainichi.
В ходе телефонного разговора Абэ и Трамп подтвердили, что проведут трехстороннюю встречу с главой Южной Кореи Чжэ Ин Муном в кулуарах саммита G-20.
Мун выступает за диалог с Пхеньяном, в то время как Абэ призывает к давлению на КНДР.
Также в ходе разговора Абэ поблагодарил Трампа за новые санкции, введенные США на прошлой неделе в отношении Северной Кореи.
Трамп также намерен провести двусторонние переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином в ходе саммита G-20.
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