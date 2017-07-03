"Kaspersky Lab" готовы доказывать США, что не связаны с Кремлем

"Лаборатория Касперского" готова раскрыть властям США исходный код программы, чтобы развеять подозрения американских властей по поводу связей компании с российским Кремлем.



Об этом заявил исполнительный директор "Kaspersky Lab" Евгений Касперский изданию "The Associated Press".



"Если США нужно, мы сможем раскрыть исходный код", – сказал он.



Евгений Касперский добавил, что он готов свидетельствовать и перед американскими законодателями.



"Все, что я могу сделать, чтобы доказать, что мы не ведем себя злонамеренно, я буду делать", – заявил он.



Касперский готов перенести часть своей исследовательской работы в США, чтобы развеять слухи, которые, по его словам, возникли впервые более 20 лет назад из-за профессиональной зависти.



Как известно, "Лаборатория Касперского" производит антивирусное программное обеспечение. В Соединенных Штатах Америки эту компанию подозревают в связях с российскими властями и спецслужбами – она ​​это отрицает.



В июне 2017 года комитет Сената США по вооруженным силам предложил запретить использование продукции "Лабортаории Касперского" в американских оборонных структурах. Соответствующая поправка появилась и в проекте касательно оборонного бюджета на 2018 год.

В Украине ЗАО "Лаборатория Касперского", зарегистрированное в Москве, находится под санкциями с 2015 года. Компания фигурирует и в обновленном 16 мая 2017 года санкционном списке.