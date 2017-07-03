Во двор Верховной Рады пригнали бронетехнику

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Понедельник, 3 июля 2017, 11:33

Во двор Верховной Рады заехала бронетехника.

Об этом сообщил в Facebook Андрей Ницой.

"07.10 утра, 3 июля 2017 года. К чему готовимся? Может похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрому ли протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании, или Банковая готовит какой то" сюрприз"?", - пишет пользователь соцсети.

 
Андрей Ницой

В то же время, как сообщила "Украинской правде" руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, таким образом депутаты планируют ознакомиться с продукцией "Укроборонпрома".

"Это выставка для участников торжественного заседания, которое посвящено 20-летию подписания Хартии особом партнерстве Украина-НАТО. Заседание начнется в 3 часа в понедельник, они увидят военную технику, которую представляет Укроборонпром. Это наша отечественная техника", - сказала Кармелюк.

 
Андрей Ницой

Как сообщалось, 3 июля в 17 часов состоится совместная пресс-конференция председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия и председателя Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада Киев
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