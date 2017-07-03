В САП говорят, что Дейдея пока ни в чем не обвиняют

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что пока не обвиняет нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея в незаконном обогащении.

Об этом Холодницкий заявил перед заседанием регламентного комитета Рады, на котором рассматривается вопрос привлечения Дейдея к уголовной ответственности.

"Во-первых, Дейдея пока никто не обвиняет, обвинения будут тогда, когда будет объявлено о подозрении, как того требует действующее законодательство", - цитирует главу САП "Укринформ".

По его словам, у прокуратуры есть своя позиция, которую будут доказывать, а защита депутата будет доказывать свою позицию. Будет происходить обычный уголовный законный процесс.

В комментарии "Украинской правде" Холодницкий выразил сомнение, что комитет в понедельник примет положительное для САП решение по Дейдею.

"Я не знаю, какое сегодня будет решение комитета, но предчувствие у меня не очень позитивное", - сказал он.

Заседание комитета уже началось. На нем среди прочих присутствуют Холодницкий, генпрокурор Юрий Луценко и сам Дейдей.

Как известно, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Эти представления, по одному в день, регламентный комитет рассмотрит на заседаниях 3-7 июля, начиная с Евгения Дейдея.

От Дейдея хотят объяснений, откуда в 2015-2016 годах у него с женой появилось имущество на 6 млн грн.