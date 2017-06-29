Комитет Рады определился, когда рассмотрит представление ГПУ на 5 нардепов

Регламентный комитет Верховной Рады на заседаниях 3-7 июля рассмотрит представления Генпрокуратуры на привлечение к ответственности пятерых народных депутатов.

Об этом сообщается на сайте комитета по вопросам регламента и организационной работы Верховной Рады.

Так, 3 июля будет обсуждаться представление генпрокурора Юрия Луценко от 21 июня о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Евгения Дейдея.

4 июля комитет рассмотрит вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности нардепа Олеся Довгого.

5 июля речь пойдет об уголовной ответственности Андрея Лозового.

6 июля рассмотрят вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Максима Полякова.

7 июля комитет рассмотрит аналогичные вопросы относительно Борислава Розенблата.

Как известно, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова.

Глава ВР Андрей Парубий говорит, что у парламента достаточно времени, чтобы предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности этих депутатов еще до каникул, которые начнутся 14 июля.

Он напомнил, что у регламентного комитета есть не более 20 дней на то, чтобы решить, выносить ли эти вопросы на голосование Верховной Рады.

Украинская правда