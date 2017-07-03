У САП кажуть, що Дейдея поки ні в чому не звинувачують

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Понеділок, 3 липня 2017, 12:29

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що поки не звинувачують нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея у незаконному збагаченні.

Про це Холодницький заявив перед засіданням регламентного комітету Ради, на якому розглядається питання притягнення Дейдея до кримінальної відповідальності.

"По-перше, Дейдея поки ніхто не звинувачує, звинувачення будуть тоді, коли буде оголошено про підозру, як того вимагає чинне законодавство", - цитує голову САП "Укрінформ".

За його словами, у прокуратури є своя позиція, яку будуть доводити, а захист депутата буде доводити свою позицію. Відбуватиметься звичайний кримінальний законний процес.

У коментарі "Українській правді" Холодницький висловив сумнів, що комітет у понеділок ухвалить позитивне для САП рішення щодо Дейдея.

"Я не знаю, яке сьогодні буде рішення комітету, але передчуття у мене не дуже позитивне", - сказав він.

Засідання комітету вже почалось. На ньому серед інших присутні Холодницький, генпрокурор Юрій Луценко і сам Дейдей.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Ці подання, по одному в день, регламентний комітет розгляне на засіданнях 3-7 липня, починаючи з Євгена Дейдея.

Від Дейдея хочуть пояснень, звідки в 2015-2016 роках у нього з дружиною з'явилося майно на 6 мільйонів гривень.

Теми: недоторканність Верховна Рада Антикорупційна прокуратура
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