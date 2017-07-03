Задержан мужчина с паспортом РФ и видео расстрела бойцов ВСУ

Украинские пограничники задержали мужчину, который вероятно причастен к боевикам ОРДЛО, и у которого были украинский и российский паспорта.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Информация на компьютере, которая у него также в распечатанном виде, требует дополнительного изучения. Но теперь можно с высокой долей вероятности сказать, что он действительно причастен к деятельности российско-террористическим группировкам на востоке Украины", - сказал Слободян.

В то же время в сообщении на сайте Госпогранслужбы отмечают, что мужчину задержали в понедельник ночью на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. У него были два паспорта - украинский и российский.

"Погранично-таможенная смотровая группа проверила его сумку с вещами, среди которых обнаружила еще и внутренний паспорт гражданина РФ, фотографии с изображением незаконных вооруженных формирований. Кроме того, среди вещей было обнаружено ноутбук с видео, на котором зафиксировано расстрел военнослужащих ВС Украины и фотографии с надругательством над государственными символами Украины", - говорится в сообщении.

Также, в СБУ и Нацполицию пограничники направили сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 258 УК (Создание террористической группы, организации) и ст. 338 УК (Надругательство над госсимволикой).

Все фото Госпогранслужбы

На видео, опубликованном пограничниками, слышно, как человек говорит, что российский паспорт получил вторым, а в ФМС России ему сказали, чтобы оставил себе украинский паспорт.

Олег Твердь, для УП