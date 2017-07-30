Путин подписал закон о курортном сборе в аннексированном Крыму

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Воскресенье, 30 июля 2017, 19:59

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в  трех регионах РФ и аннексированном Крыму.

В частности, действие закона распространяется на Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край, пишет РИА Новости.

Согласно документу, в указанных регионах до 31 декабря 2022 года проводится "эксперимент по развитию курортной инфраструктуры".

Плательщиками сбора являются физлица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Взимание курортного сбора начнется не ранее 1 мая 2018 года, его размер не может превышать 100 рублей, в 2018 году он не может превышать 50 рублей.

Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, определяется как произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора. Сумма сбора не включается в стоимость проживания.

Размер сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до 0 - в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента.

"Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законом соответствующего субъекта РФ", - отмечается в документе.

Темы: Крым Росcия туристы налоги
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