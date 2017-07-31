Президент ФК "Карпаты" поделился телеканалом ZIK с родственниками

Конечными бенефициарами телеканала ZIK, кроме президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, стали его супруга и дочери.

Об этом пишет "Телекритика".

"Конечными бенефициарными собственниками телерадиокомпании "Міст ТБ" (спутниковая и аналоговая лицензии телеканала ZIK), кроме львовского бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, стали его супруга и дочери", - говорится в сообщении.

По данным издания, соответствующие изменения в лицензии канала Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес на своем заседании 27 июля.

"Уточняется состав связанных лиц. И конечные бенефициарные собственники – семья Дыминских во главе с Петром Дыминским", – сказал на заседании глава регулятора Юрий Артеменко.

Он уточнил также у представителя канала, влияет ли на ZIK кто-то еще другой. Однако тот ответил отрицательно.

В Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей значится, что конечными бенефициарными собственниками "Міст ТБ" являются Петр, Анастасия, Жанна и Елена Дыминские.

Как сообщалось, Петр Дыминский - бывший народный депутат от "Нашей Украины", один из самых влиятельных бизнесменов Львовщины. В 90-х годах был бизнес-партнером министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Последние десять лет отошел от активной политической деятельности и много времени уделяет футбольному клубу "Карпаты", почетным президентом которого является. Forbes в 2015 году оценил его состояние в 103 млн долларов.