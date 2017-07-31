Президент ФК "Карпаты" поделился телеканалом ZIK с родственниками
Конечными бенефициарами телеканала ZIK, кроме президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, стали его супруга и дочери.
Об этом пишет "Телекритика".
"Конечными бенефициарными собственниками телерадиокомпании "Міст ТБ" (спутниковая и аналоговая лицензии телеканала ZIK), кроме львовского бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, стали его супруга и дочери", - говорится в сообщении.
По данным издания, соответствующие изменения в лицензии канала Нацсовет по телевидению и радиовещанию внес на своем заседании 27 июля.
"Уточняется состав связанных лиц. И конечные бенефициарные собственники – семья Дыминских во главе с Петром Дыминским", – сказал на заседании глава регулятора Юрий Артеменко.
Он уточнил также у представителя канала, влияет ли на ZIK кто-то еще другой. Однако тот ответил отрицательно.
В Едином госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей значится, что конечными бенефициарными собственниками "Міст ТБ" являются Петр, Анастасия, Жанна и Елена Дыминские.
Как сообщалось, Петр Дыминский - бывший народный депутат от "Нашей Украины", один из самых влиятельных бизнесменов Львовщины. В 90-х годах был бизнес-партнером министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Последние десять лет отошел от активной политической деятельности и много времени уделяет футбольному клубу "Карпаты", почетным президентом которого является. Forbes в 2015 году оценил его состояние в 103 млн долларов.
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