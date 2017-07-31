МИД призывает украинцев не поддаваться на провокации РФ касательно гражданства

Министерство иностранных дел считает, что упрощение Россией порядка получения гражданства для украинцев свидетельствует пренебрежению к суверенитету Украины.

Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном в понедельник вечером.

"В МИД считают одобрение российским руководством закона, которым упрощается порядок приобретения гражданства РФ гражданами Украины, свидетельством полного пренебрежения государства-агрессора международным правом и суверенитетом других государств: российские власти взяли на себя полномочия определять порядок выхода из гражданства иностранного государства, является исключительной прерогативой национального законодательства государства соответствующего гражданства", - говорится в сообщении.

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