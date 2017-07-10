В РФ хотят давать украинцам паспорта при публичном отречении от Украины

В России могут позволить украинцам вступать в гражданство РФ при публичном отказе от гражданства Украины, если они не могут получить справку о выходе из него.

По информации "Коммерсанта", такую поправку готовят к заседанию комитета по законодательству 11 июля.

Её предложат внести в законопроект, который позволит лишать гражданства осужденных за терроризм и экстремизм. Госдума планирует рассмотреть его во втором чтении 12 июля, комитет нижней палаты по законодательству 4 июля рассмотрел доработанный текст, который дополнили нормой о принесении присяги перед вступлением в гражданство РФ.

Однако, по сведениям "Ъ", 11 июля законопроект могут опять скорректировать – в частности, прописать, в какой момент новый гражданин Российской Федерации будет получать паспорт: до, после или во время произнесения клятвы.

Кроме того, глава комитета по законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") рассказал, что представители миграционного и правового департаментов МВД РФ расскажут комитету о ситуации с гражданами Украины, которые желают получить гражданство России, но не могут для этого получить справку о выходе из гражданства Украины.

"Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать", – утверждает Крашенинников. По его словам, для таких граждан законопроект установит процедуру "публичного отречения от гражданства Украины".

Издание отмечает, что данная поправка нарушает изначальную концепцию законопроекта, который посвящен случаям отмены решения о предоставлении гражданства.

Решение дополнить законопроект нормой о публичном отказе от прежнего гражданства приняли в Госдуме РФ несколько дней назад. Собеседник "Ъ" в нижней палате парламента отмечает, что "ситуацию, связанную со справками от Украины, последние недели две обсуждали в разных кругах, в том числе в правительстве и МВД".

Изначально предполагалось, что необходимые изменения можно было бы внести в регламент МВД, однако правоохранители настаивают именно на изменении закона.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев рассказал "Ъ", что вопрос по украинцам поднимали на совете Думы 6 июля, после предложения лидера ЛДПР Владимира Жириновского президенту РФ Владимиру Путину "исключить справку о выходе из гражданства той страны", к которой человек относится, если он не может ее получить.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин тогда говорил якобы о жителях Крыма и Севастополя, которые до сих пор испытывают сложности с получением российского гражданства.

По словам Лебедева, тогда подразумевалось, что для решения проблемы подготовят отдельный законопроект.

Президент фонда "Миграция XXI век", бывший заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин говорит, что "ситуация не очень правовая": "Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое".

Алена Рощенко, УП