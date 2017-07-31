МЗС закликає українців не піддаватися на провокації РФ щодо громадянства
Міністерство закордонних справ вважає, що спрощення Росією порядку отримання громадянства для українців є свідченням зневаги до суверенітету України.
Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у понеділок ввечері.
"У МЗС вважають схвалення російським керівництвом закону, яким спрощується порядок набуття громадянства РФ громадянами України, свідченням повної зневаги держави-агресора до міжнародного права і суверенітету інших держав: російська влада взяла на себе повноваження визначати порядок виходу з громадянства іноземної держави, що є виключною прерогативою національного законодавства держави відповідного громадянства", - сказано у повідомленні.
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