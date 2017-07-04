В Нацгвардии ввели институт капелланства

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Вторник, 4 июля 2017, 03:08

Национальная гвардия Украины (НГУ) стала первым военным формированием, где внедрили институт капелланства.

Об этом сообщается на странице МВД в facebook.

Священнослужителей, претендующих на должности капелланов в Нацгвардии будут учить основам тактической медицины, они также примут участие в занятиях по взаимодействию психологов и капелланов во время выполнения гвардейцами боевых задач в экстремальных условиях. Первые сборы начались 3 июля в городе Золочев Львовской области.

В соответствии с требованиями, чтобы стать капелланом, священникам необходимо знание украинского языка, несколько лет службы в пастве и рекомендация от духовного старшины.

Сообщается, что уже 38 военных священников подписали трудовой договор и являются работниками НГУ.

Темы: Нацгвардия религия
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