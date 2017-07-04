Миссия Всемирного банка оценит прогресс в легкости ведения бизнеса в Украине

101 просмотр
Вторник, 4 июля 2017, 06:15

Миссия Всемирного банка прибыла в Киев, чтобы оценить прогресс реформ, влияющих на ведение бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"3 июля первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов встретился с экономистами Всемирного банка Максимом Яворским и Тиграном Парваняном. Миссия Всемирного банка прибыла в Киев, чтобы оценить прогресс реформ в легкости ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

Миссия будет работать в Украине в течение недели. В основе программы визита - встречи с частным сектором для оценки практической имплементации реформ задекларированных Украиной в текущем году (в сфере регистрации бизнеса, строительства, международной торговли, регистрации собственности, защиты миноритарных акционеров и уплаты налогов).

"Миссии такого рода посещают и другие страны, но далеко не все. Поэтому сегодня у нас есть достаточно уникальная возможность продемонстрировать реальное положение дел и как реформы работают на практике", - сказал Нефедов.

По его словам, представители миссии встретятся с Минюстом, Госгеокадастром, ГАСК, НКРЕКП и проанализируют состояние дел по всем компонентам, которые учитываются в формировании рейтинга Doing Business.

Результаты встреч в Киеве будут положены в основу ежегодного отчета Всемирного банка "Doing Business 2018".

Темы: Всемирный банк бизнес рейтинг Украины
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Во Всемирном банке советуют Украине в первую очередь провести 4 реформы 8 апреля 2017, 18:45
Всемирный банк сообщил, когда решит судьбу полмиллиарда для Украины 10 октября 2016, 16:12
Во Всемирном банке жалуются, что Украина не осваивает выделенные деньги 14 августа 2016, 10:43
powered by lun.ua
Главные новости
Тиллерсон посетит Украину в следующее воскресенье
Северная Корея запустила баллистическую ракету
В Кремле рассказали, о чем Путин хочет говорить с Трампом
Следующее представление Луценко может быть на Бакулина
Все новости
Госкино

Анна Ярославна, Блохин, Ульяненко: О ком снимать фильмы за государственные средства

Танцуй добро

Как работают благотворительные балетные проекты