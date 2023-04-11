Рейтинг "прозрачности" городов возглавили Днепр, Львов и Мукачево – Transparency International

Антикоррупционная общественная организация "Transparency International Ukraine" признала "прозрачными" в плане работы городских советов города Днепр, Львов и Мукачево, а еще 10 городов Украины – "частично прозрачными".

Источник: Transparency International Ukraine

Детали: Программа "Transparent cities/Прозрачные города" представила адаптированное исследование работы городских советов во время войны. Это не линейное продолжение традиционных Рейтингов прозрачности: в этом году команда оценивала только 70 городов из привычных 100 по обновленным критериям. Вместо привычных баллов и мест – теперь статус города ("прозрачный", "частично прозрачный" и "непрозрачный") и уровень выполнения индикаторов.

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По результатам исследования, статус "прозрачные" имеют Днепр, Львов и Мукачево. "Частично прозрачными" определены 10 городов: Винница, Владимир, Житомир, Каменское, Киев, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород, Черновцы.

С началом полномасштабной войны сфера доступа к публичной информации в целом регрессировала. Аргументируя рисками безопасности, города приостанавливали работу официальных порталов или же ограничивали доступ к отдельным разделам или страницам.

Но все же прозрачность работы должна оставаться важной задачей для органов местного самоуправления, отмечают в Transparency International Ukraine.

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В среднем города выполняли индикаторы исследования на 37,5%. При этом требования украинского законодательства – на 47,8%. То есть украинские города не выполнили более половины обязательных законодательных требований.

Прямая речь руководительницы программы "Transparent cities/Прозрачные города" Елены Огородник: "Военная агрессия России против Украины стала настоящим вызовом и проверкой на устойчивость для всех украинских городов. В то же время к Украине сейчас приковано большое внимание мирового сообщества, которое помогает уже сейчас и планирует поддерживать нас в процессе восстановления.

Высокий уровень прозрачности и подотчетности местной власти крайне необходим для эффективного привлечения инвестиций и восстановления Украины. Поэтому наша команда разработала для этого комплексные рекомендации".

Детали: Рекомендации, как усилить дееспособность городов и обеспечить прозрачность и эффективность местной власти, следующие:

Создавать и обновлять сервисы, которые больше всего способствуют адаптации населения к вызовам войны: обнародовать перечень жилых помещений, находящихся в собственности общин; создавать сервисы и информационные страницы для внутренне перемещенных лиц; создавать электронные сервисы для постановки на квартирный учет; внедрять сервисы для онлайн-записи на получение социальных услуг; обнародовать перечни укрытий в удобном формате (карта) и своевременно их обновлять.

Обеспечить максимально прозрачный учет и распределение гуманитарной помощи.

Восстанавливать работу местных порталов открытых данных и геопорталов, публиковать открытые данные.

Обеспечить доступ и участие жителей к формированию управленческих решений.

Также программа "Transparent cities/Прозрачные города" сформировала перечень лучших практик, которые воплощали украинские города во время войны, и которые показали свою эффективность. А именно: публикация информации об укрытии и информации для ВПЛ, электронная подача заявлений на жилье, электронные обращения жителей через специальные городские сервисы, поддержка релоцированных бизнесов, отчетность о распределенной гуманитарной помощи и тому подобное.

В TI Ukraine подчеркнули, что доступ к информации – это конституционное право каждого человека, а прозрачность местной власти – один из основных принципов успешного восстановления Украины, продолжение поддержки международных партнеров и успешной будущей евроинтеграции.

Справка: Исследование проведено в рамках проекта "Transparent Cities: электронная платформа взаимодействия граждан и местной власти для обеспечения подотчетности и надлежащего управления", который реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза.

ТІ Ukraine начала программу "Transparent cities/Прозрачные города" в 2017 году. Ее цель - преодолеть коррупцию на местном уровне и ввести надлежащие практики прозрачности и подотчетности. Программа ежегодно формирует Рейтинг прозрачности 100 крупнейших городов Украины.

За пять лет средний показатель прозрачности городов повысился на 62,2%. В рамках программы также формируется Рейтинг подотчетности 50 городов (органов местной власти). Средний показатель подотчетности городов по итогам 2021 года составил 16,5 балла.