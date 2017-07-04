Тиллерсон посетит Украину в следующее воскресенье

473 просмотра
Вторник, 4 июля 2017, 06:27

В следующее воскресенье госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит визит в Украину.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в дипломатических кругах..

Сообщается, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часов. Пока неизвестно с кем госсекретарь США встретится в Киеве.

Стоит отметить, что этот визит считается достижением украинской дипломатии, он важен на фоне встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в кулуарах саммита G20.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне". Также в этом месяце ожидается визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Кроме того, президент анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Kaspersky Lab" готовы доказывать США, что не связаны с Кремлем 3 июля 2017, 10:05
США и Япония договорились усилить давление на КНДР 3 июля 2017, 06:20
Эсминец США в Южно-Китайском море приблизился к спорному острову 3 июля 2017, 05:31
powered by lun.ua
Главные новости
Тиллерсон посетит Украину в следующее воскресенье
Северная Корея запустила баллистическую ракету
В Кремле рассказали, о чем Путин хочет говорить с Трампом
Следующее представление Луценко может быть на Бакулина
Все новости
Госкино

Анна Ярославна, Блохин, Ульяненко: О ком снимать фильмы за государственные средства

Танцуй добро

Как работают благотворительные балетные проекты