Россиянина с фальшивым украинским паспортом задержали в Испании

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Вторник, 4 июля 2017, 09:46

В испанской провинции Аликанте задержали подозреваемого в мошенничестве гражданина России, который использовал фальшивые украинские документы.

Об этом сообщает Гражданская гвардия Испании, информируя о задержании 10 человек из разных стран, которые скрывались от международного розыска в разных городах Испании.  

42-летнего человека с инициалами Л. П. власти Российской Федерации разыскивали с 2011 года за преступления против государственного бюджета.

При этом он легально проживал в Испании по поддельным документам как украинских гражданин.

Алена Рощенко, УП

Темы: Испания Росcия криминал Интерпол
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