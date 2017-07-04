СБУ разыскивает журналиста Чаленко за сепаратизм

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Вторник, 4 июля 2017, 11:36

Управление СБУ в Харьковской области объявило в розыск журналиста Александра Чаленко, который скрывается в России.

Соответствующая картка размещена на сайте МВД, сообщили Украинские новости.

По информации УП, на сайте МВД отмечается, что Чаленко исчез 22 января 2016 года.

Он объявлен в розыск по части 1 статьи 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Речь идет об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или госграницы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичных призывах или распространении материалов с призывами к совершению таких действий.

Такие действия наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Согласно карточке на сайте МВД, есть постановление суда о разрешении на задержание и арест Чаленко.

Как известно, Чаленко родом из Донецка. До Майдана он работал в газете Рината Ахметова "Сегодня".

Чаленко занимал откровенную пророссийскую позицию во время Майдана, захват русскими Крыму и военной агрессии РФ на Донбассе.

Сейчас Чаленко живет в Москве.

Украинская правда

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