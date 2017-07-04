В Киеве отстранены 2 судей за аресты активистов Евромайдана
Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила от должностей 2 судей Днепровского районного суда Киева за аресты активистов Евромайдана.
Об этом сообщает 4 июля пресс-служба совета.
"Судья Днепровского районного суда города Киева Дзюба Александр Анатольевич и судья Днепровского районного суда города Киева Марченко Мирослава Вячеславовна временно отстранены от правосудия", – говорится в сообщении.
Отмечается, что отстранение судей от правосудия будет действовать до принятия Высшим советом правосудия решение об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.
Ранее Генеральная прокуратура обвинила указанных судей в том, что они в феврале 2014 года, во время пика народных антиправительственных протестов в Киеве, к задержанным милицией и доставленным в Днепровский районный суд участников протестов применяли безальтернативную меру пресечения – содержание под стражей на два месяца.
При этом судьи отказали группе народных депутатов, которые просили суд отпустить задержанных участников протеста под их личные гарантии.
Украинская правда
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