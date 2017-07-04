СБУ опровергла заявления россиян о запрещенном в Украине актере Машкове

СБУ отрицает распространенную россиянами в соцсетях информацию, что российскому актеру Владимиру Машкову запретили въезд в Украину.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

"На сегодняшний день, на утро, такое решение не принималось", - сказали там.

На уточняющий вопрос, можно ли считать, что в базе СБУ запрет на въезд Машкова не содержится, там ответили: "Да, в наших базах сегодня утром его (Машкова - ред.) нет".

Кроме того, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии УП опроверг информацию, распространенную некоторыми российскими СМИ о том, что Машкова развернули на границе, когда он пытался въехать в Украину.

"На данный момент гражданин Машков не пытался въехать в Украину, не пытался пересечь границу", - сказал он.

Владимир Машков Фото "РИА Новости"

Напомним, что 3 июля вечером российский режиссер Сергей Члиянц написал в Facebook, что, по его информации, Владимиру Машкову запрещено въезжать на территорию Украины.

Новости со ссылкой на этот пост заполнили информационное пространство России и Украины. СМИ даже написали, что Машкова остановили при попытке въехать в Украину, где он планировал участвовать в съемках нового фильма.

Как известно, Владимир Машков в 2014-2015 годах приезжал на съемки в оккупированный Крым. Поэтому его имя есть в базе данных на сайте "Миротворец".

Евгений Кизилов, УП