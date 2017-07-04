У Порошенко назвали дату встречи с Тиллерсоном

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Вторник, 4 июля 2017, 15:20

Президент Петр Порошенко встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве 9 июля.

Об этом во вторник сообщает сайт президента.

"В Киеве руководителя внешнеполитического ведомства США примет президент Петр Порошенко для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжение координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины", - сказано в сообщении.

Как известно, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что во время визита Тиллерсона в Киев "будут продолжены наши наработки в Вашингтоне". Также в этом месяце ожидается визит генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Кроме того, президент анонсировал визит в Украину в августе министра энергетики США Рика Перри, а в ближайшие месяцы также визит министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Ранее "Украинская правда" сообщила, что Тиллерсон прибудет в Украину 9 июля, это будет короткий визит на 2-2,5 часов.

Украинская правда

Темы: Порошенко США
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