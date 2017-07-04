НАБУ и САП показали доказательства виновности Дейдея

НАБУ и САП категорически не согласны с оценкой членов регламентного комитета Верховной Рады представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея.

Об этом говорится в совместном заявлении двух ведомств.

"Подчеркиваем, вся доказательная база, полученная детективами НАБУ законно под процессуальным руководством прокуроров САП, вполне достаточна для принятия решения о снятии с парламентария депутатской неприкосновенности", - заверили в ведомствах, напомнив, что в комитете представление назвали "недостаточно обоснованным, немотивированным" и таким, что "не содержит конкретных фактов".

В заявлении отмечается, что лишение иммунитета является необходимым условием для продолжения досудебного расследования фактов незаконного обогащения Евгения Дейдея - уже в статусе подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение").

На сайте НАБУ также опубликовали фрагменты видеодопроса одного из свидетелей, аудиозаписи телефонных разговоров отдельных лиц, а также подробную схему анализа структуры доходов и расходов Евгения Дейдея и его жены.

Со всей этой информацией, согласно заявлению, на заседании 3 июля были ознакомлены члены регламентного комитета.

По данным НАБУ и САП, обнародованные данные подтверждают, что финансовое обязательство было отмечено Евгением Дейдеем в декларациях вероятно с целью легализации источников получения (происхождения) средств и предоставления вида законности фактам приобретения активов в значительном размере.

Антикоррупционные ведомства разъясняют, что документально подтвержденный совокупный доход супругов Дейдеев за период с 14 сентября 2007 года по 31 декабря 2016 года составил 1 млн 440 тыс. грн.

"Однако это не помешало народному депутату и его жене в период 2015-2016 гг приобрести в общую совместную собственность только официально подтвержденных активов на сумму 6 млн 133 тыс. грн., что более чем в 4 раза превышает совокупный доход семьи за весь период получения доходов", - отмечается в заявлении.

Согласно электронным декларациям, поданным Дейдеем за 2015-й и 2016-й годы, его жена имеет финансовые обязательства перед предпринимателем Игорем Линчевским в сумме 3 млн 500 тыс. грн, что могло бы частично объяснить образ жизни и состояние народного депутата.

"Вместе с тем во время допроса в качестве свидетеля господин Линчевский не смог дать четких ответов на вопросы, где, когда, при каких обстоятельствах передавал заемные средства жене нардепа или ему самому. Несмотря на значительную сумму займа бизнесмен сказал, что письменного соглашения между ним и другой стороной, не было", - отметили в САП и НАБУ.

При этом, согласно информации, результаты негласных следственных действий, которые проводились в отношении предпринимателя Игоря Линчевского, опровергают эти показания.

"В телефонных разговорах он советовался с другими лицами, какими должны быть его ответы детективам НАБУ. Таким образом, досудебным расследованием установлено, что достоверно ни один договор займа между женой нардепа Дейдея и Игорем Линчевским не заключался, а указанная сумма средств не передавалась", - сказано в сообщении.

"Стоит отметить, что даже при условии, что заем состоялась, его сумма все равно полностью не покрывает все расходы супругов Дейдеев. Легальных доходов, позволяющих приобрести квартиру (2 млн 893 тыс. грн) и два автомобиля (стоимость каждого превышает 1 млн 500 тыс. грн), не имел ни народный депутат, ни члены его семьи", - подчеркивается в заявлении.