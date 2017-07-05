"Суд" в Крыму оставил под стражей троих фигурантов дела о "диверсантах"
Севастопольцам Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке "диверсий" на территории оккупированного Крыма, суд Симферополя продлил арест еще на два месяца, до 8 сентября.
Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".
Новое постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей было вынесено 4 июля "судьей" Алексеем Тихопоем.
Задержанные в ноябре прошлого года украинцы уже 8 месяцев находятся за решеткой.
Как известно, в понедельник 14 ноября ФСБ РФ обнародовала кадры якобы признаний людей, задержанных в Крыму как украинских "диверсантов".
Арестованые в Севастополе Алексей Бесарбов и Дмитрий Штыбликов на видео говорят, что им якобы поручили подготовку диверсий и сбор разведданных в Крыму.
ФСБ РФ заявила, что 9 ноября в Севастополе задержали "участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины".
Позже выяснилось, что задержаны Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудка Владимир Михайлович.
Трех подозреваемых в подготовке диверсий арестовали.
Управления разведки Минобороны Украины отрицает, что в Крыму задержали его сотрудников.
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