РФ может разместить в буферных зонах в Сирии своих военных
Россия может разместить в буферных зонах безопасности в Сирии военную полицию.
Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает "ТАСС".
"Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей и представителей Минобороны РФ, но в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности", - отметил он.
По его словам, реализация создания зон безопасности в Сирии начнется в течение двух-трех недель после подписания документов.
"В зависимости от выхода на подписание документов о создании зон безопасности, я думаю, что следует рассчитывать на принятие конкретных действий по размещению сил в течение двух-трех недель", - сказал Лаврентьев.
По его словам, линии соприкосновения по двум из четырех зон деэскалации в Сирии фактически определены.
"Практически по второй и третьей зоне деэскалации (к северу от Хомса и в Восточной Гуте) линии соприкосновения, границы уже определены. Есть еще вопросы по Идлибу и кое-какие резервации по южной зоне", - отметил Лаврентьев.
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