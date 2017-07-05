Россия продлила ответные санкции против Украины и Запада

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Среда, 5 июля 2017, 07:38

Россия продлила ответные санкции против Украины, стран Запада и ЕС до 31 декабря 2018 года.

Об этом говорится сайте российского правительства.

"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", - говорится в сообщении.

В РФ заявили, что "ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России".

Как известно, в конце июня Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики до 31 января 2018 года.

Ограничительные меры против РФ были впервые введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России против Украины. Санкции были усилены в сентябре 2014 года. Они направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора и сферу товаров двойного назначения.

Темы: Росcия санкции Украина
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