Спецоперация в Италии: полиция задержала более 100 мафиози

На юге Италии полиция проводит спецоперацию по борьбе с мафией, в результате которой были задержаны 116 членов мафиозных структур.



Об этом сообщает La Republica.



Члены 24 мафиозных кланов, в том числе Ндрангеты и Коза Ностры, оказались под арестом.



В спецоперации принимали участие более тысячи полицейских, на поиск укрытий мафии брошены специальные силы.



В провинции Апулия задержали 27 человек. Среди них оказались мэры двух городов – мэр Аветрана (провинция Апулия) Антонио Мина и мэр Эркье Джузеппе Маргерита (провинция Салерно).



Кроме того, еще 54 человека, которых подозревают в связях с группировкой одного из главарей Коза Ностры Бенедетто Сантапаола, задержаны в провинции Катания.



Ордера на задержание, выданные итальянскими судами, касаются таких преступлений, как вымогательство, взяточничество, воровство, отмывание денег, нападения на людей, незаконное хранение огнестрельного оружия и наркоторговля.

Укринформ