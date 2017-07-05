Расследование по МН17: Украина будет максимально помогать Нидерландам

Президент Петр Порошенко заверил, что Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных в катастрофе рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" на Донбассе.



Об этом он пишет 5 июля в своем Facebook.



"Сегодня правительством Нидерландов объявлено решение о том, что уголовное производство по делу сбитого самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 осуществляться в рамках национальной юрисдикции Нидерландов", – отмечает глава государства.



Президент указал, что этот механизм привлечения виновных к ответственности за совершение этого ужасного преступления был наработан государствами-участниками совместной группы по расследованию.



"Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных", – подчеркивает Порошенко.



Президент также напомнил, что именно Россия заблокировала создание международного трибунала под эгидой ООН.



"Поэтому верю в справедливость, беспристрастность и объективность нидерландского правосудия!", – резюмирует Порошенко.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного из России на территорию Донбасса, контролируемую боевиками.



Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена. Также отмечается, что официально подозреваемых пока нет.



В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в нем не было никаких доказательств.



Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Украинская правда