Туркомпании ЕС научились обходить санкции в отношении Крыма

4105 просмотров
Среда, 5 июля 2017, 12:06

Международные туристические компании нашли лазейки, чтобы зарабатывать на туристических услугах в оккупированном Россией Крыму.
 
Об этом говорится в статье украинской службы Deutsche Welle.
 
Большинство европейских компаний придерживаются санкционного запрета предоставлять туруслуги, однако на практике запрет некоторые компании интерпретируют не так строго и формально вполне легально предлагают отели в Крыму, чем пользуются в основном россияне.
 
"Предлагать гостиницы в Крыму можно вполне легально, если речь идет якобы о деловом путешествии. Именно этой лазейкой и воспользовалась например компания из Нидерландов Booking.com. При поиске гостиниц на портале под окном поиска всегда содержится вопрос о цели путешествия – деловая или частная", – говорится в статье.
 
При этом, как пишет DW, если на Booking.com. указать "частная" поездка, то сайт не выдаст никакого результата. Однако если не указывать цель поездки, и просто воспользоваться поиском, пользователь получит на выбор более 5000 отелей в оккупированном Крыму.
 
"Судя по обилию свежих отзывов на сайте Booking.com, тысячи туристов бронируют гостиницы в Крыму через этот сайт. Более 90 процентов из них – туристы из России", – пишет журналист.
 
Остается непонятным, как Booking.com получает комиссию от крымских отелей. Представители компании также не рассказали о механизмах сотрудничества.
 
В то же время в нидерландской компании утверждают, что работают в рамках законодательства.
 
"Как нидерландская компания, которая предоставляет услуги и интернет-страницу из Нидерландов, Booking.com придерживается действующих торговых санкций Европейского Союза и правительства Нидерландов по Крыму", – утверждают в компании.

Темы: Крым санкции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В ПАСЕ создают пророссийскую группу, трудоустроят лоббиста аннексии Крыма 4 июля 2017, 20:58
На юге и востоке Украину окружили 60 тысяч военных РФ – Минобороны 4 июля 2017, 14:59
Дело крымского военного прокурора-предателя передали в суд 4 июля 2017, 14:06
powered by lun.ua
Главные новости
Суд отобрал у сына Пшонки охотничьи угодья в Киевской области
Виновных в крушении рейса МН17 хотят судить в Нидерландах
Луценко: Следствие не нашло наследство у Лозового
Хроника 5 июля. Террористы оставили Славянск, а ВР дала разрешение на арест Онищенко
Все новости
Плохие привычки

9 ошибок влюбленных пар перед сном

Забота

Сын растрогал отца, благодаря за уход за тяжелобольной мамой