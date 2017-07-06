Луценко: Надеюсь, Рада не совершит акт самоубийства

1601 просмотр
Четверг, 6 июля 2017, 10:11

Генеральный прокурор Юрий Луценко надеется, что парламент снимет неприкосновенность со всех фигурантов представлений Генпрокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он сказал перед заседанием регламентного комитета.

"Я уже понял, что в этом "комитете самообороны депутатов" я поддержке борьбы с коррупцией не получу", – заявил Луценко.

"Но я надеюсь, что Верховная Рада не совершит акт самоубийства и позволит правоохранителям работать с некоторыми депутатами, как с обычными украинцами", – добавил генпрокурор.



Регламентный комитет в 10 утра начал рассмотрение представления на Полякова.

Роман Романюк, УП

Темы: Луценко Генпрокуратура Верховная Рада неприкосновенность
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Двух чиновников "Укрзализныци" задержали за взяточничество 6 июля 2017, 10:17
Луценко: ГФС права с Лозовым, а дело могут переквалифицировать 5 июля 2017, 16:24
Луценко не собирается в отставку и не грезит другой карьерой 5 июля 2017, 15:18
powered by lun.ua
Главные новости
Двух чиновников "Укрзализныци" задержали за взяточничество
Хроника 6 июля. Бриллиантовые прокуроры и предательство Александра Мороза
Газовые турбины Siemens, несмотря на санкции ЕС, доставили в Крым
ФСБшникам, задержанным на Херсонщине, дали 15 суток и штраф
Все новости
Полиция и общество

Новый подход в работе Нацполиции. Что изменилось за год

Плохие привычки

9 ошибок влюбленных пар перед сном