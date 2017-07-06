Укрзализныця: Оказываем содействие следствию и надеемся на объективное расследование

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Четверг, 6 июля 2017, 11:38

В "Укрзализныце" утверждают, что надеются на объективное расследование и способствуют следователем в проведении обысков, которые происходят в четверг.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"ПАО "Укрзализныця" способствует проведению следственных действий в рамках уголовного производства в отношении договора аренды земли в пгт Песковка. Сейчас следователи прокуратуры Киева и работники СБУ проводят обыски в административном здании и ряде структурных подразделений общества. Правоохранителям предоставлен доступ к помещениям и документам", - отмечается в сообщении.

Также, по словам пресс-службы, в компании надеются на объективное расследование и обращают внимание, что заместитель начальника юридического департамента "Укрзализныци", которого подозревают во взяточничестве, назначенный на должность только 1 июня этого года.

"ПАО "Укрзализныця" ведет курс на очищение от коррупции и не покрывает работников, которые своими незаконными действиями могли нанести материальный ущерб и значительных репутационных рисков компании", - отмечается в сообщении.

Кроме того, пресс-служба отмечает, что обыски проводят в соответствии с постановлением Днепровского районного суда Киева.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко в четверг, 6 июля, за вымогательство 150 тысяч долларов взятки задержали двух высокопоставленных "Укрзализныци", а также проводят обыски в компании.

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