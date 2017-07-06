Укрзалізниця: Сприяємо слідству та сподіваємось на об’єктивне розслідування

В "Укрзалізниці" стверджують, що сподіваються на об’єктивне розслідування і сприяють слідчим у проведенні обшуків, які відбуваються у четвер.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"ПАТ "Укрзалізниця" сприяє проведенню слідчих дій у рамках кримінального провадження стосовно договору оренди землі в смт Пісківка. Наразі слідчі прокуратури м. Києва та працівники СБУ проводять обшуки в адміністративній будівлі та низці структурних підрозділів товариства. Правоохоронцям надано доступ до приміщень та документів", - зазначається у повідомленні.

Також, за словами прес-служби, у компанії сподіваються на об’єктивне розслідування та звертають увагу, що заступник начальника юридичного департаменту "Укрзалізниці", якого підозрюють у хабарництві, призначений на посаду лише 1 червня цього року.

"ПАТ "Укрзалізниця" веде курс на очищення від корупції та не покриває працівників, які своїми незаконними діями могли завдати матеріальної шкоди та значних репутаційних ризиків компанії", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, прес-служба зазначає, що обшуки проводять відповідно до ухвали Дніпровського районного суду Києва.

Як повідомляв генпрокурор Юрій Луценко у четвер, 6 липня, за вимагання 150 тисяч доларів хабара затримали двох високопосадовців "Укразалізниці", а також проводять обшуки в компанії.