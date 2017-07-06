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Двух чиновников "Укрзализныци" задержали за взяточничество

Четверг, 6 июля 2017, 10:17

Двое высокопоставленных чиновников "Укрзализныци" задержаны за вымогательство взятки.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook в четверг.

"Опять Укрзализныця. За вымогательство взятки в 150 тысяч долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместитель начальника юридического Департамента А. Ященко", - написал он.

Луценко добавил, что в этом деле проводятся обыски.

Как сообщалось, 21 июня Генпрокуратура совместно со Службой безопасности провели обыски в помещениях "Укрзализныци" в рамках расследования производства относительно нанесения убытков предприятию на 10 миллионов долларов.

15 июня СБУ и ГПУ заявили о разоблачении механизма регулярного приобретения чиновниками Укрзализныци некачественной продукции почти на 100 млн грн. Накануне сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой уличили отдельных руководителей филиала "Энергосбыт" ПАО "Укрзализныця" в систематическом получении взяток с предпринимателей.

Украинская правда

Темы: Луценкожелезная дорога
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