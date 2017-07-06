На блокпосту под Марьинкой возник конфликт между полицией и журналистами

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Четверг, 6 июля 2017, 13:09

Между съемочной группой одного из центральных телеканалов и полицейскими в четверг возник конфликт на блокпосту под Марьинкой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

"Руководство Главного управления Нацполиции в Донецкой области инициировало служебную проверку по факту конфликтной ситуации, которая имела место сегодня, 6 июля, около 10.00 между полицейскими, которые несут службу на стоп-контроле, и съемочной группой одного из центральных телеканалов", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что блокпост расположен на линии разграничения и блокирует выход на неподконтрольную территорию преступникам и предупреждает попадание боевиков в мирные украинские регионы.

"В ходе проверки документов у полицейских возникли вопросы к участникам съемочной группы, но последние отказались проходить стандартную процедуру проверки, из-за чего и произошла конфликтная ситуация", - говорится в сообщении.

Работниками полиции принято заявление от представителей СМИ, зарегистрированное в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях.

По факту начата служебная проверка для установления всех обстоятельств происшествия, в ходе проведения которой будет дана оценка действиям каждой стороны, установлена ​​законность действий сотрудников полиции и принято обоснованное решение.

В пресс-службе добавили, что работники полиции имеют право проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности, осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей, которые при них находятся, транспортных средств и вещей, которые ими перевозятся (ст.15 Закона Украины "О борьбе с терроризмом"), и в соответствии со ст. 9 закона "О борьбе с терроризмом" государственные органы, органы местного самоуправления, объединения граждан, организации, их должностные лица обязаны содействовать органам, осуществляющим борьбу с терроризмом.

"Украинская правда" ожидает комментарий пресс-службы Нацполиции относительно инцидента.

Украинская правда

Темы: СМИ полиция
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