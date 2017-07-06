Луценко признался, что с Розенблатом ему будет сложно

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Четверг, 6 июля 2017, 15:32

Генеральный прокурор Юрий Луценко признался, что находился в хороших отношениях с депутатом БПП Бориславом Розенблатом, которого ГПУ подозревает в коррупции.

Об этом он заявил во время заседания регламентного комитета в четверг.

"Мне завтра будет сложно. Потому что я лично знаю Борислава Розенблата, мы с ним шутили... Но время ответственности пришло", - сказал Луценко.

После его выступления и.о. председателя комитета Павел Пинзеник объявил перерыв на 20 мин.

В то же время, как сообщают "Украинские новости", САП не видит оснований для открытия уголовного производства в отношении незаконных действий сотрудников НАБУ отношении депутата Верховной Рады Борислава Розенблата.

Такой ответ САП зачитал Пинзеник в ходе заседания комитета.

"При таких обстоятельствах оснований для внесения информации в Единый реестр досудебных расследований и начала досудебного расследования нет", - говорится в ответе.

В своем заявлении Розенблат заявлял о подкупе и провокации со стороны агента НАБУ Екатерины Сивоконь.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул, что дела против НАБУ расследует исключительно Генеральная прокуратура, а не САП.

Он заверил, что главное следственное управление Генпрокуратуры будет вести дела по заявлениям обоих депутатов.

Как известно, ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, который подозревается в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением.

Роман Кравец, УП

Темы: Луценко Верховная Рада неприкосновенность
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