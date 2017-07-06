Холодницкий: На моем столе есть еще одно представление на нардепа

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассматривает еще одно представление на нардепа о снятии неприкосновенности.

Об этом Холодницкий сказал журналистам в перерыве заседании регламентного комитета по делу народного депутата Максима Полякова в четверг.

"То, что нас критикуют, что много представлений - будет еще больше. Я вам скажу, мне на стол вчера положили еще одно представление на еще одного народного депутата. Я сейчас его вычитываю ", - сказал Холодницкий.