РФ не признает в ООН, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
Российская делегация в ООН настаивает, что режим Северной Кореи провел запуск не межконтинентальной баллистической ракеты, а ракеты среднего радиуса, и предлагает внести эту правку в инициированное США заявление для прессы Совбеза ООН.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник.
Россию в этом вопросе поддержал Китай.
"Американская делегация предложила проект заявления для прессы СБ ООН, в тексте которого говорится, что Совбез осуждает запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Россияне, ссылаясь на данные своего министерства обороны, внесли предложение заменить термин "межконтинентальная" на "ракету средней дальности", - сообщил источник.
В проекте заявления для прессы, в частности, говорится, что Совбез провел экстренную встречу, реагируя на последнее ракетное испытание режимом КНДР, нарушающее сразу семь резолюций Совбеза. Подчеркивается, что это представляет угрозу международному миру и безопасности.
Кроме того, в проекте документа отмечается, что, учитывая многочисленные предупреждения в адрес Пхеньяна, члены Совета Безопасности ООН готовы немедленно начать работу над усилением ограничительных мер против Северной Кореи.
Китайская сторона, со своей стороны констатировала, что, с учетом позиции России, Совбез не имеет необходимого консенсуса для утверждения документа и предложила убрать из текста слово "межконтинентальная".
Заявление для прессы СБ ООН должно быть согласовано до утра пятницы по вашингтонскому времени. Если стороны не придут к консенсусу, документ будет заблокирован.
Как известно, во вторник, 4 июля, Пхеньян сообщил, что провел успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Официальные лица США подтвердили запуск. Сообщалось, что ракета способна достичь территории Аляски.
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