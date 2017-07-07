Полиция открыла дело из-за ранения журналиста в Кривом Роге

По факту ранения журналиста в Кривом Роге полиция города открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на полицию города.

По данным правоохранителей, данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Пострадавший журналист находится в больнице в тяжелом состоянии, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею в ходе учений военнослужащих. Он был госпитализирован.