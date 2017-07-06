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В Кривом Роге в ходе учений ранили журналиста – СМИ

Четверг, 6 июля 2017, 15:44

Оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Волк получил огнестрельное ранение в шею в ходе учений военнослужащих.

Как сообщает "Первый Криворожский", 6 июля в Кривом Роге в помещении и возле здания Саксаганского райсовета проходили учения военных.

В съемках постановочного кадра вызвался принять участие оператор портала. Он выполнял роль провокатора. Военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки.

"После отработки Вячеслава завели вовнутрь здания и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок", - говорится в сообщении.

Военнослужащие доставили оператора во вторую горбольницу с ранением в шею. Он находится на операционном столе.

Вместе с тем, в пресс-службе полиции Днепропетровской области подтвердили, что 6 июля во время проведение учений по территориальной обороне огнестрельное ранение получил мужчина 1988 года рождения.

Как рассказали в полиции, командно-штабные учения по территориальной обороне проходили возле и в помещении Саксаганского райисполкома. За их ходом наблюдали приглашенные представители СМИ.

Во время выполнения постановочного эпизода оператор информационного портала "Первый Криворожский" изъявил желание испытать себя в роли статиста. Несчастный случай произошел непосредственно в помещении, на первом этаже здания.

Мужчина с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения в область шеи был госпитализирован в одну из больниц города.

Событие зарегистрировано в ЖЕО Саксаганского отделения полиции Криворожского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Темы: Днепропетровская областьСМИ
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