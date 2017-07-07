В комнате в ходе переговоров Трампа и Путина будут находиться 6 человек

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Пятница, 7 июля 2017, 05:34

В комнате в ходе первой встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, кроме них будут присутствовать еще четыре человека.

Об этом сообщает The Hill.

Также в комнате будут находиться госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и два переводчика.

Ранее, на прошлой неделе, советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер заявил, что "нет конкретной повестки дня" встречи.

При этом отмечается, что неизвестно будет ли Трамп поднимать вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США, так как американский президент неоднократно ставил выводы разведки по этому вопросу под сомнение.

Также сообщается, что помощники Трампа обеспокоены тем, что президент будет говорить в ходе встречи с Путиным. Старшие советники президента настаивали на том, чтобы на встрече присутствовала старший директор Совета Нацбезопасности по вопросам Европы и России Фиона Хилл, которая является ярым критиком Кремля, чтобы "не допустить излишнюю дружбу".

Встреча Трампа и Путина состоится 7 июля в Гамбурге в кулуарах саммита G20.

Темы: Трамп Путин
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